-ABD'DEN EL KAİDE UYARISI WASHINGTON (A.A) - 27.07.2011 - ABD, terör örgütü El Kaide'nin olası saldırılarına karşı küresel çapta uyarıda bulunarak, ülkelerin "yüksek düzeyde ihtiyatlı olma durumlarını" sürdürmelerini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığının bildirisinde, Usame Bin Ladin'in Mayıs ayında öldürülmesinin ardından, Amerikalılara karşı şiddet eylemlerinin yeniden başlamasının beklenebileceği belirtildi. Bildiride, devam eden soruşturmalara göre, El Kaide ve ittifak halindeki diğer örgütlerin, birçok bölgede özellikle Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu'daki Amerikan hedeflerine karşı saldırı hazırlıklarına devam ettiği kaydedildi. Bu saldırıların intihar eylemi, bombalama, cinayet veya adam kaçırma gibi birçok şekilde düzenlenebileceği, muhtemel hedeflerin de medyatik spor karşılaşmaları, oteller, okullar, eğlence yerleri, lokantalar, ibadet yerleri, bürolar veya konut bölgeleri gibi yerler olabileceği ifade edildi. Bildiride, "güvenilir bilgilere göre" Ortadoğu, Kuzey Afrika ve özelikle de Libya'daki Amerikan çıkarlarının tehdit altında olduğu belirtilerek, korsanlık faaliyetleri nedeniyle de Kızıldeniz'in güneyi ve Afrika Boynuzu'na seyahatten vazgeçilmesi tavsiye edildi.