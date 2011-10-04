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Dünya

ABD'den El Kaide liderinin başına ödül WASHINGTON (A.A)

04 Ekim 2011 20:59

-ABD'den El Kaide liderinin başına ödül WASHINGTON (A.A) - 04.10.2011 - ABD, Irak'taki El Kaide terör örgütünün liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebu Du'a adıyla tanınan, Irak'taki El Kaide terör örgütünün lideri İbrahim Evved İbrahim Ali El Bedri'nin, kara listeye alındığı ve El Bedri'nin nerede olduğu hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verileceği belirtildi. Açıklamada, bu kararla El Bedri'nin ABD'nin yargı alanı içinde varsa mal varlıklarının dondurulduğu ve Amerikan vatandaşlarının, El Bedri'ye maddi destek sağlamasının engellendiği kaydedildi. El Bedri, geçen Ağustos ayında Bağdat'taki camiye yönelik saldırı dahil olmak üzere Irak'taki büyük çaplı operasyonları yönetmekle suçlanıyor.

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