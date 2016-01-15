ABD’den Diyarbakır'daki saldırı için açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısının başında yaptığı açıklamada, “Diyarbakır'da dünkü (önceki gün) terörist saldırıları ve bombalamaları şiddetle kınıyoruz. Saldırılardan etkilenenlere, yaralananlara, ailelerine geçmiş olsun, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Hürriyet’in haberine göre Türkiye'nin dost ve NATO üyesi bir ülke olduğunu anımsatan Kirby, “Kendi topraklarında, gerçek terörle yüz yüze kalan ve bunla mücadele eden Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kirby, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede açık destek verdiği PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin askeri kanadı YPG içinde PKK'lıların olup olmadığına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

“YPG içindeki herkesin kimlik kartı bende yok. IŞİD'e karşı etkilerini kanıtlamış Kürt savaşçılar var. Onları da elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Bu yeni bir şey değil.”

ABD’li sözcü, PYD lideri Salih Müslim'in YPG içinde PKK üyeleri olduğuna ilişkin sözleri ile ilgili olarak da, “Bu açıklamayı görmedim. PKK yabancı bir terör örgütüdür. Bu konuda bizim duruşumuzda bir değişiklik yok. IŞİD'e karşı etkili olarak mücadele eden Kürtler var. Bölge için, Suriye ve Irak için çok kötü olan IŞİD'e karşı Kürtlerin mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.