ABD'den DHKP-C saldırıdan 45 dakika sonra suikast uyarısı

AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na yapılan bombalı saldırılardan 45 dakika sonra Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden devlet büyüklerine suikast yapılacağı uyarısı verildi.

AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na yönelik salı akşamı saat 21.15’te yapılan bombalı saldırılardan 45 dakika sonra ABD’deki Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden emniyeti alarma geçiren bir mesaj geldiği ortaya çıktı.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, mesajda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri başta olmak üzere Suriye konusunda öne çıkan bazı devlet yöneticilerine suikast hazırlığı yapıldığı bilgisinin yer aldığı öğrenildi.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre ikiz eylemin ipuçları üzerinde çalışan Ankara Emniyeti, aynı gece gelen önemli bilgiyle alarma geçti. Polisin alarma geçmesine neden olan bilginin ise Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden ulaştığı tespit edildi.

Kaynak Washington

Büyükelçiliğin internet sitesine, 4 Mart günü, adının M.Y. olduğunu belirten bir kişi elektronik posta gönderdi. Mesajda Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra kabine üyeleri ile Suriye konusunda öne çıkan devlet yöneticilerine karşı suikast hazırlığı yapıldığını bildirdi.

Mesajı gönderen M.Y., kendisinin komşu bir ülkedeki özel birimlerle bağlantısı olduğunu öne sürdü ve gerekirse gmail.com uzantılı elektronik posta adresinden kendisine ulaşılabileceğini belirtti.

Büyükelçiliğe gelen elektronik posta, içeriğinin çok önemli olması nedeniyle özel şifreli yazışmayla hemen Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı’na ulaştırıldı. Dışişleri Bakanlığı ise mesajı anında İçişleri Bakanlığı’na gönderdi; gerekli birimler harekete geçti.

Polis alarma geçti, önlem arttı

Washington’dan gelen mesaj üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 mart günü ilgili birimlere yazı yazarak gelişmeyle ilgili özel bilgi paylaşımı yaptı. Bu yazının Ankara Emniyeti’nce değerlendirmeye alınmasıyla birlikte, ikiz terör saldırısının gerçekleştiği gece saat 22.00’de yayımlanan özel bir yazıyla Ankara Emniyeti uyarıldı.

Ankara Emniyeti’nin birimlerine gönderdiği yazısında, Washington Büyükelçiliği kaynaklı yazıdaki olası saldırılara karşı duyarlı bulunulması istendi.

Ankara Emniyeti, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik canlı bomba eyleminin hemen ardından DHKP-C tarafından ikiz saldırı gerçekleştirilmesiyle “hassas” hale gelen ortamda, güvenlik önlemlerinin artırılması ve alınan güvenlik önlemlerin ilgili birimlerce yeniden gözden geçirilmesini istedi. Ankara’ya ulaşan bu bilgi sonrasında Başbakanlık’taki güvenlik önlemleri artırıldı.