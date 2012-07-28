ABD'den 'demir kubbe'ye mali destek

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'e 70 milyon dolar ek askeri yardımı öngören yasa tasarısını onayladı. İsrail'in bu mali desteği 'demir kubbe' olarak bilinen füze savunma sisteminin geliştirilmesinde kullanılacağı belirtiliyor.



ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'e 70 milyon dolar ek askeri yardımı onayladı.

Obama, Oval Ofis'te İsrail'e 70 milyon dolar ek askeri yardımı öngören yasa tasarısını imzalarken yaptığı açıklamada, tasarının, ABD'nin ''İsrail'e sarsılmaz bağlılığını'' vurguladığını söyledi.

Barack Obama, yeni askeri yardımın, İsrail ile sivil ve askeri işbirliğini geliştireceğini kaydetti.



'Demir kubbe' için kullanılacak



ABD'nin İsrail'e yapacağı askeri yardım, İsrail'in kısa menzilli füze savunma sistemi üretimini genişletmesine fayda sağlayacak.

''Demir Kubbe'' olarak bilinen sistem, yakın menzilden İsrailli sivillere atılan füzeleri durdurmakta başarılı olduğunu ispatladı.



Romney hamlesi



Obama'nın tasarıyı, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Mitt Romney'in İsrail'e bu hafta sonu yapacağı geziden önce onaylamasının, ''geziyi gölgede bırakma hamlesi olduğu söyleniyor.

Kampanyasında ABD'nin İsrail'e yardımını artırma sözü veren Romney, Obama'nın İsrail'e yönelik politikasını eleştiriyor. Obama yönetimindeki yetkililer ise İsrail'e rekor seviyede fon sağlandığını savunuyorlar.