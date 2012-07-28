T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den 'demir kubbe'ye mali destek

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'e 70 milyon dolar ek askeri yardımı onayladı

28 Temmuz 2012 11:49

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'e 70 milyon dolar ek askeri yardımı öngören yasa tasarısını onayladı. İsrail'in bu mali desteği 'demir kubbe' olarak bilinen füze savunma sisteminin geliştirilmesinde kullanılacağı belirtiliyor.
 
ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'e 70 milyon dolar ek askeri yardımı onayladı.

Obama, Oval Ofis'te İsrail'e 70 milyon dolar ek askeri yardımı öngören yasa tasarısını imzalarken yaptığı açıklamada, tasarının, ABD'nin ''İsrail'e sarsılmaz bağlılığını'' vurguladığını söyledi.

Barack Obama, yeni askeri yardımın, İsrail ile sivil ve askeri işbirliğini geliştireceğini kaydetti.


'Demir kubbe' için kullanılacak


ABD'nin İsrail'e yapacağı askeri yardım, İsrail'in kısa menzilli füze savunma sistemi üretimini genişletmesine fayda sağlayacak.

''Demir Kubbe'' olarak bilinen sistem, yakın menzilden İsrailli sivillere atılan füzeleri durdurmakta başarılı olduğunu ispatladı.


Romney hamlesi


Obama'nın tasarıyı, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Mitt Romney'in İsrail'e bu hafta sonu yapacağı geziden önce onaylamasının, ''geziyi gölgede bırakma hamlesi olduğu söyleniyor.

Kampanyasında ABD'nin İsrail'e yardımını artırma sözü veren Romney, Obama'nın İsrail'e yönelik politikasını eleştiriyor. Obama yönetimindeki yetkililer ise İsrail'e rekor seviyede fon sağlandığını savunuyorlar.

ETİKETLER

obamaabdisrailyardımdemir kubbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24