ABD’den 'Cumhuriyet' açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ve yazarlarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak "Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunan isimleri ortaya çıkarma çabasına saygı duyuyoruz. Ancak ABD, Türkiye’de muhalif basına yönelik resmi baskının artışı konusunda derin endişe duyuyor’’ dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre günlük basın bilgilendirme toplantısında konuşan Kirby, Cumhuriyet gazetesine yönelik dün sabah gerçekleştirilen operasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kirby, toplantının başında henüz soru-cevap bölümüne geçmeden değindiği konuya ilişkin şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin en saygın gazetelerinden biri olan Cumhuriyet’in yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun bu sabah erken saatlerde gözaltına alınmasının, hafta sonu yeni basın kurumların kapatılması, çok sayıda gazeteci ve köşe yazarının da aralarında bulunduğu; muhalif medya organlarına yönelik resmi baskının artışından derin endişe duymaktadır. PKK dâhil her türlü teröre karşı mücadelesinde dostumuz ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız”

“Ancak Türkiye’nin müttefiki ve dostu olarak, Türkiye Hükümeti’ni hukukun üstünlüğünün ve temel özgürlüklerin koruma altına alınması için teşvik ediyoruz. Demokrasiler bilhassa zor zamanlarda, muhtelif fikirlerin ifadesine izin vererek daha çok güçlenir. İfade, fikir ve basın özgürlüğünü baskı altına almak, terörle mücadeleye destek olmaz, yalnızca demokrasilerin istikrarının garanti altına alınmasını sağlayan temel özgürlüklere zarar verir”