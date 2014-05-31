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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Çin'e sert uyarı

Güney Çin Denizi'nde komşu ülkelerin kıyılarında hak iddia eden Çin'e ABD Savunma Bakanı'ndan sert bir uyarı geldi.

31 Mayıs 2014 16:45


ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki hak iddiası nedeniyle bölgede tek taraflı adımlar atarak istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

Singapur'daki Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Pekin'e yönelik eleştirilerde bulunan Hagel, "Eğer birileri uluslararası düzenin temel prensiplerini zorlamaya kalkışırsa, ABD buna seyirci kalmayacaktır" diye konuştu.

"Bu tür hak iddialarının yıldırma, korku ve şiddete başvurarak hayata geçirilmesine karşı olduklarını" belirten Hagel, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine Asya Pasifik Bölgesi'ndeki savunma bütçesinde kesintiye gitmeyecekleri sözü de verdi.

Çin, zengin hammadde kaynaklarının bulunduğu Güney Çin Denizi'nin komşu ülkelere kadar uzanan kıyılarında da hak iddiasında bulunuyor. Bu iddiasını tarihi gerekçelere dayandıran Pekin, Doğu Çin Denizi'ndeki bazı adalar yüzünden de Tayvan ve Japonya ile anlaşmazlık içinde.

Bölgedeki gerginlik geçen haftalarda Çin'in Vietnam kıyılarına bir petrol sondaj platformu kurması üzerine tırmanışa geçmişti.

Japonya da Çin'le ihtilaf içinde olan Vietnam ve Filipinler'e destek veriyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Çin'in adını zikretmeden kimsenin şiddete başvurarak hak iddiasında bulunamayacağını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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