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Dünya

ABD’den Çin’e sert tepki:

‘Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın’

24 Ağustos 2008 03:00

ABD, Çin'deki olimpiyatlar sırasında Tibet için düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan Amerikalı sayısının toplam 8 olduğunu açıklarken, bunların "derhal serbest bırakılmalarını" istedi.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Clark Randt, bugün yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin "insan haklarına, ifade özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini", ABD yetkililerinin, "Çin'in olimpiyatları daha geniş tolerans ve açıklık için bir fırsat olarak kullanmamalarından hayal kırıklığı duyduğunu" söyledi.

Büyükelçilik yetkililerinin, Pekin'de Tibet yanlısı gösteriler sonrasında gözaltına alınan 8 Amerikalıyla görüştükleri, kötü muameleyle karşılaşmadıklarını söyledikleri kaydedildi.Çinli yetkililer, gözaltına alınan tüm Amerikalıların, 10 günlük gözaltı süresinin ardından serbest bırakılacaklarını belirtiyorlar.

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