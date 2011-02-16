ABD'den büyükelçiye destek

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'Çelik'ten, ABD'li Büyükelçi'ye:Sınırı aşma' haberi için tıklayınız...



HÜSEYİN ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI



'ANCAK BİR DOST...'



Ricciardone, "Bir yanda özgür basın deniyor bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor, bunu anlamıyoruz." demiştiOdatv internet sitesinin sahibi Soner Yalçın ve yetkililerinin gözaltına alınmasının sorulduğu ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Ricciardone, yukarıdaki yorumu yapmış, AKP'den de 'içişlerimize karışmayın" yanıtı gelmişti.Ricciardone'nin sözleri ve AKP'nin tepkisi, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley'e soruldu, o da büyükelçiye katıldıklarını dile getirdi.Günlük basın toplantısında Crowley, ''Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınmasıyla'' ilgili soru üzerine, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.'HÜKÜMET NEZDİNDE DİLE GETİRİYORUZ'Crowley, ''Özel bir yorumum yok ama şunu söyleyebilirim: Türkiye'de gazetecilere muameleler konusundaki gidişattan mevcut kaygılarımız var. Bu konuyu Türk hükümeti nezdinde dile getiriyoruz. Bu konuyu yakından izliyoruz'' dedi.''Türk hükümetiyle son durumla ilgili spesifik temaslarının olup olmadığına'' yönelik soru üzerine Crowley, ''Özellikle bu konuda bir temasımız olup olmadığını bilmiyorum ama Türkiye'ye genel anlamda gündeme getirdiğimiz bir konu ve bunu da yapmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine Crowley, ''bu sözlerin arkasında olduklarını'' belirtti.''Türkiye'de gazetecilerin yıldırılmasına yönelik eğilimlerden geniş kaygılarımız bulunuyor'' ifadesini kullanan Crowley, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in konuyla ilgili sözlerinin sorulması üzerine, Türk yetkililerce yapılan açıklamaları değerlendirmenin ''kendilerine düşmediğini'' kaydetti.Crowley, bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD'nin dostu ve müttefiki olduğunu belirterek, ''Ancak bir dost, müttefik ya da hısım olsun, herhangi bir ülkenin evrensel ilkelere saygı konusunda çizgiyi aştığını düşünürsek, bu konuları gündeme getirmekten çekinmeyiz'' dedi.