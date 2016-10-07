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Ekonomi

ABD'den beklenen veri geldi, dolar düştü

ABD'de işsizlik oranı ise yüzde 5 olarak açıklandı

07 Ekim 2016 18:57

ABD, tüm dünyada piyasaların beklediği tarımdışı istihdam verisini açıkladı. Beklentinin 175 bin olduğu veri, 156 bin olarak açıklandı. Açıklanan veri ile birlikte dolar, 3,04 TL seviyesinin altını gördü.

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 156 bin arttı. Piyasa Beklentisi 175 bin seviyesindeydi. Bir önceki aya ilişkin istihdam verisi ise 151 binden 167 bine revize edildi. 2 aylık net tarım dışı istihdam revizyonu -7 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsizlik yüzde 5

İşsizlik oranı ise yüzde 5 olarak açıklandı. Beklenti yüzde 4,9 oranındaydı.

Dolar ne tepki verdi?

Beklentinin altında gelen veri sonrası dolar/TL 3,0547 seviyelerinden 3,0399 seviyesine kadar geriledi. 

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