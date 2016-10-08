ABD’den Başika açıklaması: Irak’taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ile olmalı

ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türk askerlerinin Musul yakınındaki Başika’da amaçlı bulunmasına ilişkin, "Irak’taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ve koordinasyonuyla olmalı" dedi.

McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısına katılarak IŞİD’e karşı yürütülen kampanyaya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan McGurk, Türk askerlerinin yerel güçleri eğitim amaçlı Musul yakınındaki Başika’da bulunmasına ilişkin bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konudaki temel prensiplerimiz çok açık. Irak’taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ve koordinasyonuyla olmalı. Biz Irak’ta koalisyon olarak Irak hükümetinin rızası olmadan hiçbir şey yapmıyoruz."

McGurk, bu konudaki diğer prensiplerinin ise Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu belirtti.

Başika’daki konuşlandırmanın bir yılı aşkın bir süre önce gerçekleştiğini ifade eden McGurk, bunun öncesinde yanlış iletişim veya başka bir şey olduğunu ancak konuşlandırmaya Irak hükümetinin rızasının bulunmadığını belirtti.

McGurk, kampta yerel güçlerin eğitildiğini ve bunların Iraklıların komutasında operasyonlara katılacağının söylendiğini hatırlatarak, "Musul operasyonunda ana prensip şu, bir plan ve bir komuta var. Bunun dışındaki herhangi bir silahlı grup çok ciddi bir problem olabilir." sözlerine yer verdi.

Brett McGurk, sorunu diplomatik yollardan çözmek için Bağdat’taki ortaklarıyla yakın çalışma içerisinde bulunduklarını söyledi.