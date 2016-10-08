T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD’den Başika açıklaması: Irak’taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ile olmalı

Başbakan Yıldırım, “Bizim askerimiz orada görev yapıyor” demişti

08 Ekim 2016 03:25

ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türk askerlerinin Musul yakınındaki Başika’da amaçlı bulunmasına ilişkin, "Irak’taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ve koordinasyonuyla olmalı" dedi.

McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısına katılarak IŞİD’e karşı yürütülen kampanyaya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan McGurk, Türk askerlerinin yerel güçleri eğitim amaçlı Musul yakınındaki Başika’da bulunmasına ilişkin bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konudaki temel prensiplerimiz çok açık. Irak’taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ve koordinasyonuyla olmalı. Biz Irak’ta koalisyon olarak Irak hükümetinin rızası olmadan hiçbir şey yapmıyoruz."

McGurk, bu konudaki diğer prensiplerinin ise Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu belirtti.

Başika’daki konuşlandırmanın bir yılı aşkın bir süre önce gerçekleştiğini ifade eden McGurk, bunun öncesinde yanlış iletişim veya başka bir şey olduğunu ancak konuşlandırmaya Irak hükümetinin rızasının bulunmadığını belirtti.

McGurk, kampta yerel güçlerin eğitildiğini ve bunların Iraklıların komutasında operasyonlara katılacağının söylendiğini hatırlatarak, "Musul operasyonunda ana prensip şu, bir plan ve bir komuta var. Bunun dışındaki herhangi bir silahlı grup çok ciddi bir problem olabilir." sözlerine yer verdi.

Brett McGurk, sorunu diplomatik yollardan çözmek için Bağdat’taki ortaklarıyla yakın çalışma içerisinde bulunduklarını söyledi.

ETİKETLER

Brett McGurkbaşikaırakasker

İlgili Haberler

Hükümetten "İşgalci Türkler" diyen Irak'a: Başika'nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

"Türkiye, Başika'nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyecek"

Irak, Türkiye ile Başika krizini BM'ye taşıdı

Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığını kabul etmeyen Irak hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'ni konuyu ele almak üzere acil toplantıya çağırdı

Başika krizinin sebebi yaklaşan Musul operasyonu mu?

ABD'li albay: Irak topraklarında bulunan Türk ordusu illegaldir

Irak'ın Başika'yla ilgili iddialarına Türkiye ne yanıt verdi?

Serpil Çevikcan: Bağdat yönetiminin Türkiye’nin operasyona katılmasını istemeyen ABD tarafından tetiklendiği bir sır değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24