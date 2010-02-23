ABD'den 'Balyoz' yorumu

T24 -

Crowley, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "Türkiye'de darbe planladıkları iddia edilen kişilere yönelik son gözaltılar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'deki potansiyel siyasi istikrarsızlık hakkında ve Türkiye'nin, sizin deyiminizle tarihteki en başarılı müttefiklikte oynadığı merkezi role dair bir endişeniz var mı" şeklindeki sorusunu yanıtladı."Tarihteki en başarılı müttefiklik, bu bir gerçek" diyen Crowley, gazetecinin aynı soruyu yinelemesi üzerine, "Türkiye'deki siyaset ve toplumun evrimi içinde bu konular yeni değil. Spesifik bir endişemiz olduğunu düşünmüyorum. Şurası açık ki, atılan tüm adımlar Türk yasalarıyla uyumlu ve şeffaf olmalı. Ancak biliyorsunuz, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton geçen hafta Katar'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile çok detaylı ve başarılı bir görüşme yaptı. Ortadoğu barış süreci, Kıbrıs meselesi, Irak ve İran gibi çeşitli konularda Türkiye ile yakından çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.Crowley, Katar'daki Erdoğan-Clinton görüşmesi sırasında kapının dışında yaşananlarla ilgili bir soru üzerine de ABD'nin Doha Büyükelçisi Joseph LeBaron'ın, iki önemli görüşmenin birbiriyle çakıştığını ifade ettiğini kaydederek, "Her iki görüşme de uzun sürdü. Bence bu Clinton'ın hem Erdoğan hem de Katar Emiri ile görüşmesinde ele alınan konuların öneminin bir yansımasını oluşturuyor. Bu iki görüşme de çok başarılıydı ve kapının dışında neler olduysa, bunların her iki görüşmeye de bir etkisi olmadı" dedi.