-ABD'den Bakan Muallim'e yaptırım kararı WASHINGTON (A.A) - 30.08.2011 - ABD'nin, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'e yönelik yaptırım kararı aldığı bildirildi. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Muallim'in yaptırımların hedefindeki kişilerin yer aldığı kara listeye alındığı, bu kararın Muallim'in ABD'de sahip olabileceği varlıklarının dondurulmasını içerdiği belirtildi. Bu önlemin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın danışmanı Buteyna Şaaban ile Suriye'nin Lübnan Büyükelçisi Ali Abdülkerim Ali'yi de kapsadığı kaydedildi.