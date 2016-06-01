ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı: Yaz aylarında kıta çapında saldırılar olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı bu yaz Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyararak "Yaz aylarında Avrupa'da saldırılar olabilir" dedi.

Reuters'ın haberine göre, bakanlık açıklamasında "ABD vatandaşlarını Avrupa çapında büyük etkinlikleri, turist bölgelerini, restoranları, alışveriş merkezlerini ve ulaşım araçlarını hedef alan muhtemel terör saldırıları tehlikesi konusunda uyarıyoruz. Avrupa'yı yaz aylarında ziyaret eden çok sayıda turist kamuya açık alanlarda, özellikle büyük etkinliklerde saldırı planlayan teröristler için daha büyük hedefler sağlamış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada özellikle Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2016) ve Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Katolik Kilisesi Dünya Gençlik Günü etkinliklerinin potansiyel saldırıların hedefi olabileceği uyarısı yapıldı.