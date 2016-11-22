ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

ABD Dışileri Bakanlığı, Noel ve Yılbaşını Avrupa ülkelerinde geçirmek isteyen vatandaşlarını terör saldırısı ihtimaline karşı uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Avrupa Seyahat Uyarısı" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Avrupa genelinde özellikle yaklaşan Noel ve yılbaşı tatillerinde muhtemel terör saldırılarına karşı ABD vatandaşları festivaller, etkinlikler, açık alandaki pazarlar, restoranlar, toplu taşıma araçları, turistik alanlar ve ibadet yerlerinde dikkatli olması gerekiyor.

Uyarının 20 Şubat 2017'de sona ereceği belirtildiği açıklamada, güvenilir bilgilerin, IŞİD, El Kaide ve yandaşlarının söz konusu tatil döneminde Avrupa'da saldırılar planlamaya odaklandığını gösterdiği ifade edildi.