ABD'den Avrupa'ya Rusya uyarısı

Washington'da gazetecilere açıklama yapan ABD Senato İstihbarat Kurulu Başkanı Richard Burr, ABD'de 2016 yılında yapılan seçimleri etkilemek için Rusya'nın gizli girişimlerde bulunduğuna işaret ederek Almanya ve Fransa'daki seçimlere de benzer şekilde gizliden veya açıktan müdahaleler olabileceği uyarısını yaptı. Burr, Rusya'nın seçimlere katılan adaylara ilişkin karalama kampanyaları düzenlediğini iddia etti.

Senato İstihbarat Komisyonu, Rusya'nın ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerini manipüle edip etmediğini araştırmak üzere kurulmuştu. Komisyonun çalışmalarına dikkat çeken Richard Burr, dünya kamuoyunu neler olup bittiği konusunda bilgilendirmek istediklerini dile getirdi.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Richard Burr, Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turunun yapılmasına sadece 30 gün kaldığını belirterek "Herkesin tahmin ettiği gibi Rusların Fransa seçimlerine aktif müdahil olduğunu hiç kuşkusuz düşünebiliriz” dedi. Rusya'nın Avrupa'daki seçimlerde güçler dengesini etkileyebilecek konumda olduğunu belirten Burr, seçimlerin yapılacağı ülkelerde "Rusların neler yapmaya kadir olduğu ve hangi hedefleri olabileceği yönünde uyarıda bulunduklarını da vurguladı.

Le Pen Putin görüşmesi ve Macron'dan suçlama

Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde sağ popülist aday Marine Le Pen'in ilk turda seçilme şansının yüksek olduğu belirtiliyor. Le Pen geçen cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da temaslarda bulunmuştu.

Le Pen'in karşısındaki en etkili aday Emmanuel Macron ise Moskova'nın sahte söylentiler yayarak seçim kampanyalarını manipüle etmeye çalıştığını iddia ediyori. Putin ise Le Pen ile buluşmasında Fransa seçimlerine hiçbir biçimde müdahalede bulunulmadığını söylemişti.

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AFP/ÇA/HS