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ABD'den Ankara'ya önemli konuk

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Ash Carter, Ankara'ya geldi

04 Şubat 2013 11:53

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ash Carter başta Suriye olmak üzere birçok konuda ikili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
 
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ash Carter'ın temaslarında, Suriye'den kaynaklanan potansiyel füze tehdidine yönelik alınan tedbirlerin ele alınacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ash Carter, Suriye’deki çatışmadan kaynaklanan potansiyel füze tehdidine karşılık Türkiye'ye yerleştirilen NATO füze savunma sistemi Patriotlar başta olmak üzere birçok konuda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la görüşecek.

ABD Bakan yardımcısı Carter, diğer kıdemli savunma yetkilileriyle de bir araya gelecek.

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Ash Carter'ın geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde gerçekleşen terörist saldırı sonrası Türkiye'ye gelmesi de dikkat çekti.

İki ülke yetkilileri, uluslararası terörizmle mücadelede güçlü işbirliği mesajı verecekler.

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