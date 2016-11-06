ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüşmek üzere geldiği Ankara'da resmi temaslarda bulundu.

Konuk komutan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Görüşmenin YPG'nin başını çektiği DSG'nin Rakka'ya yönelik operasyon başlattığı gün gerçekleşmesi dikkat çekti. Yaklaşık 4.5 saat süren görüşmeye ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. İki komutan arasındaki görüşmede, bölgesel güvenlik konuları ile Irak ve Suriye'de meydana gelen son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının ve terörizmle mücadelenin müştereken yürütülmesinin öneminin altı bir kez daha çizilmiştir. İcrası başarı ile devam eden Fırat Kalkanı operasyonuna Koalisyon'un hava desteği vermesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, yerinden edilmiş halkın Cerablus ve diğer yerleşim yerlerine geri dönüşünün bölgede istikrarın sağlanmasına katkısı dile getirilmiştir.

Menbiç'ten PYD/YPG terör örgütünün çıkarılması ile Rakka'daki son durum, Musul Harekatı, PYD/YPG terör örgütünün Suriye ve Irak'taki faaliyetleri ve bölgedeki mezhepsel çatışma riski konularında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip dönemde El Bab ve Rakka başta olmak üzere, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı ortak mücadele yolları görüşülmüştür. Ülkemizin Telafer ve Sincar'daki hassasiyetleri ve konunun tarafımızdan yakinen takip edildiği karşı tarafa iletilmiştir."