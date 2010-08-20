T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'DEN ANKARA'DA YAPTIRIM TEMASLARI ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2010 22:10

-ABD'DEN ANKARA'DA YAPTIRIM TEMASLARI ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - ABD'den bir heyet, ABD yönetiminin İran'a uygulayacağı özel yaptırımlar konusunda Ankara'da nabız yokladı. Türkiye ise bu yaptırımlara sıcak bakmadığı mesajını verdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, bu hafta Ankara'da çeşitli temaslarda bulunarak, ABD yönetiminin İran'a uygulayacağı özel yaptırımlar hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi çeşitli kuruluşlarla görüşmeler yapan heyet, söz konusu tek taraflı yaptırımların detaylarını aktardı. Ankara'nın bu yaptırımlar konusunda heyete verdiği mesaj ise olumsuz yönde oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, A.A'ya yaptığı açıklamada, heyete "Türkiye'nin BM Şartı'nın 7. bölümü çerçevesindeki yaptırımlar haricindeki yaptırımlara kendini bağlı hissetmediğinin" dendiğini bildirdi. Edinilen bilgiye göre, heyet Türkiye'nin yanısıra başka ülkeleri de özel yaptırımlara karşı bilgilendiriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24