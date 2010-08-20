-ABD'DEN ANKARA'DA YAPTIRIM TEMASLARI ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - ABD'den bir heyet, ABD yönetiminin İran'a uygulayacağı özel yaptırımlar konusunda Ankara'da nabız yokladı. Türkiye ise bu yaptırımlara sıcak bakmadığı mesajını verdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, bu hafta Ankara'da çeşitli temaslarda bulunarak, ABD yönetiminin İran'a uygulayacağı özel yaptırımlar hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi çeşitli kuruluşlarla görüşmeler yapan heyet, söz konusu tek taraflı yaptırımların detaylarını aktardı. Ankara'nın bu yaptırımlar konusunda heyete verdiği mesaj ise olumsuz yönde oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, A.A'ya yaptığı açıklamada, heyete "Türkiye'nin BM Şartı'nın 7. bölümü çerçevesindeki yaptırımlar haricindeki yaptırımlara kendini bağlı hissetmediğinin" dendiğini bildirdi. Edinilen bilgiye göre, heyet Türkiye'nin yanısıra başka ülkeleri de özel yaptırımlara karşı bilgilendiriyor.