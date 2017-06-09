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ABD'den Af Örgütü Türkiye yöneticisi Kılıç'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın gözaltına alınmasından derin kaygı duyduklarını açıkladı

09 Haziran 2017 02:30

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Kılıç’ın gözaltına alınmasının Türkiye’de gazeteciler, insan hakları savunucuları, akademisyenler ve muhalif kişilerin susturulmaya çalışılmasının son örneği olduğunu" belirtti.

Türkiye’de gözaltına alma olaylarının kanıt ya da  şeffaflık içeriğinden yoksun olduğunu söyleyen ve bu durumu ‘endişe verici bir eğilim’ olarak değerlendiren Nauert açıklamasında "Bu davaları yakından izliyoruz. Türkiye Anayasasında öngörülen ve Türkiye'nin kendi uluslararası taahhütleriyle uyumlu olarak, adil süreç ve bireysel haklara saygı gösterilmesinin önemini vurguluyoruz. Değişik zamanlarda Türk hükümetine de aktardığımız gibi ifade özgürlüğü ve öteki özgürlükler konusundaki ısrarcı engeller, demokratik toplumun temellerini bozar" dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve sağlam bir sivil toplumun, güçlü bir demokrasinin en önemli öğelerinden olduğunu belirten Nauert, "Türkiye daha az değil, daha 'çok sesli' konuşmalara sahip olmanın yararını görmelidir. Kılıç gibi bireylerin gözaltına alınmaları, kamuoyunda tartışmalarını hızlandırmakta ve demokrasinin kalitesini zayıflatmaktadır" dedi. (DHA)

 

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