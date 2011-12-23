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Dünya

ABD'den "Ermeni teklifi" yorumu WASHINGTON (A.A)

23 Aralık 2011 01:17

-ABD'den "Ermeni teklifi" yorumu WASHINGTON (A.A) - 22.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Fransa parlamentosunde kabul edilen ''Ermeni teklifi''yle ilgili, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Toner, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, Fransa'da 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının inkarını suç sayan teklifin kabul edilmesine ilişkin sorusu üzerine, ''Bu konudaki görüşlerimizi daha önce dile getirmiştik ve bu görüşlerimiz değişmedi. Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklemeye devam ediyoruz'' dedi. Bu arada, Amerikalı üst düzey bir diplomat, ABD'nin, iki yakın müttefiki Türkiye ile Fransa arasındaki gerginliğin hızlıca yatışmasını umduğunu söyledi. Amerikalı diplomat, ''Türkiye ile Fransa'nın iyi ilişkiler içinde olmasını diliyoruz ve aralarındaki ayrılıkları çözüme kavuşturacaklarını umuyoruz'' dedi.

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