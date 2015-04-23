ABD'den '24 Nisan' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan'da yapacağı açıklamayla ilgili olarak, "Bu yıl bazıları biraz farklı bir dil duymayı bekliyordu, bunu biliyoruz. Onların perspektifini elbette anlıyoruz ama geçen yıllarda takındığımız yaklaşımın doğru olduğuna inanmayı sürdürüyoruz" dedi.

Harf’e, günlük basın brifinginde, Obama'nın başkan adayıyken, başkan olduğu takdirde 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını tanımlayacağı sözü verdiğini hatırlatarak, bunu yerine getirip getirmeyeceği soruldu.

"Bu yıl bazıları biraz farklı bir dil duymayı bekliyordu, bunu biliyoruz” diyen Harf, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onların perspektifini elbette anlıyoruz ama geçen yıllarda takındığımız yaklaşımın doğru olduğuna inanmayı sürdürüyoruz. Bu yıl da takınmakta olduğumuz yaklaşım bu: Hem geçmişi kabul etme hem de geleceği istikrarlı kılma noktasında bölgesel ortaklarla çalışabilmemiz açısından. Dolayısıyla bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Başkan (Obama), 1915'te neler olduğu hakkındaki görüşlerini sürekli olarak ifade etti. Tekrar etmem gerekirse, bazı insanlar bu yıl farklı bir dil duymak istedi, bunun elbette farkındayız ve hassasiyet gösteriyoruz. Ancak bunun (bizim mevcut yaklaşımımızın) en iyi yol olduğu düşüncesindeyiz."

Harf, bazı Amerikalı Ermenilerin, Obama yönetiminin "Türklerin baskısına teslim olduğu" yönünde eleştiriler yönelttiğinin belirtilmesi üzerine, "Konular hakkında ne söyleyeceğimize ve nasıl konuşacağımıza dair kararları kendimiz veririz. Başkan'dan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1,5 milyon Ermeni'nin katledildiği ya da ölüme yürümeye zorlandığına dair tarihi gerçek hakkında çok güçlü ifadeler duyacaksınız. Bunu sürekli olarak ve defalarca belirtti" dedi.

Sözcü Harf, bir soru üzerine, bu konunun dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry arasındaki görüşmede de kısaca gündeme geldiğini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan dün, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Denis McDonough ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes'un ABD'deki Ermeni diaspora kuruluşlarıyla görüştüğünü bildirmişti. Daha sonra, görüşmeye katılan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) adlı kuruluştan yapılan açıklamada, "Görüşmede McDonough ve Rhodes, Obama'nın 24 Nisan açıklamasında 'soykırım' tanımlaması yapmayacağını teyit etti" ifadesi kullanılmıştı.

Öte yandan Harf, bir başka soru üzerine, Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat programı konusunda ABD ve Türkiye'nin "aynı sayfada" olmadığına dair görüşleri reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Schultz: Tarihi önemine işaret eden bir açıklama olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan'da yapacağı açıklamayla ilgili olarak, "Başkan'ın, (1915 olayları) 100. yıl dönümün tarihi önemine işaret eden bir açıklama yapmasını bekleyebiliriz. Bu günü (24 Nisan), tüm tarafların çıkarına olduğuna inandığımız, gerçeklerin tam, samimi ve adil kabulüne çağrı ve şimdiki zulümleri önleme çabalarına ivme kazandırma noktasında 1915'teki dehşetlere dikkat çekmek için kullanacağız" dedi.



Schultz, ABD Başkanlık uçağı Air Force One'da düzenlediği basın brifinginde, bir gazetecinin, Obama'nın başkan adayıyken, başkan olduğu takdirde 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını tanıyacağı sözü verdiğini hatırlatarak, "Başkan'ın bu sözünden niçin geri adım attığı" şeklindeki sorusunu yanıtladı.



Obama ve diğer üst düzey yönetim yetkililerinin, "Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1,5 milyon Ermeni'nin katledildiği ya da ölüme yürümeye zorlandığı tarihsel gerçeğini defalarca kabul ettiğini" belirten Schultz, "Geçen yıllarda da söylediğimiz gibi, gerçeklerin tam, samimi ve adil kabulü, Türkiye, Ermenistan ve ABD dahil hepimizin çıkarına" dedi.



Schultz bir başka soru üzerine, "Türkiye'nin, 1915'in gerçeklerinin samimi biçimde kabulü ve günümüz Ermenistanı ile yapıcı bir ilişki geliştirme noktasında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Onları bunu yapmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Türkiye ayrıca, bugün hem Irak hem Suriye'de meydana gelen korkunç zulümlere karşı koymada da kritik bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu ortaklığı nasıl güçlendirebileceğimiz hakkında spesifik diyaloglar yürütmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Sözcü Schultz, şunları kaydetti:



"(Obama'nın 24 Nisan açıklamasında) Bu yıl farklı dil duymayı bekleyenlerin olduğunu biliyoruz ve hem geçmişin kabul edilmesi hem de günümüzde bu bölgesel ortaklarla birlikte çalışma yeteneğimiz açısından geçen yıllarda takındığımız yaklaşımın doğru olduğuna inansak da, onların bakış açısını da anlıyoruz.



Başkan'ın, (1915 olayları) 100. yıl dönümün tarihi önemine işaret eden bir açıklama yapacağını bekleyebiliriz. Bu günü (24 Nisan), tüm tarafların çıkarına olduğuna inandığımız, gerçeklerin tam, samimi ve adil kabulüne çağrı ve şimdiki zulümleri önleme çabalarına ivme kazandırma noktasında 1915'teki dehşetlere dikkat çekmek için kullanacağız."