ABD'den 157 milyon dolarlık füze alıyoruz

Türkiye'ye Rus füzesi Atina'yı kızdırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'ye havadan havaya atılan 107 gelişmiş AMRAAM füzesi satılması için Kongreye bildirimde bulundu.Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesinden (DSCA) yapılan açıklamada satışın, 107 adet AIM-120C-7 AMRAAM (İleri Orta Menzilli Havadan Havaya Füze) ve ilgili füze konteynerleri, yedek parça, destek ve test teçhizatının yanı sıra eğitim verilmesini kapsadığı belirtildi.DSCA'in Kongreye bildirimde bulunmasının ardından iki hafta içinde Kongreden resmi itiraz gelmemesi durumunda satışa onay otomatikman verilmiş olacak. AMRAAM füzelerinin Türkiye'ye satışına Kongreden herhangi bir itiraz beklenmiyor.Raytheon şirketi tarafından üretilen ve hava hedeflerine karşı etkili şekilde fırlatılan AMRAAM füzelerinin, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçakları tarafından kullanılması bekleniyor.DSCA açıklamasında, "Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında ABD'nin ortağı. Bu NATO müttefikimizin, bölgede kabul edilebilir bir askeri dengeye katkıda bulunacak şekilde güçlü ve hazır bir savunma imkan ve kabiliyeti geliştirmesi ve bunu korumasına destek verilmesi, ABD'nin ulusal çıkarı için hayatı önem taşıyor" denildi.Açıklamada, "Türkiye'nin, bu imkan ve kabiliyete, savunma modernizasyonu, bölgesel istikrar ve ABD ve NATO ile müşterek harekat yeteneği açısından ihtiyacı bulunuyor. Bu modernizasyon, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin uzun kıyı ve sınırlarını gelecekteki tehditlere karşı koruma yeteneğini ilerletecek. Önerilen bu satış, Türkiye'nın teröre karşı küresel savaş ve NATO operasyonlarına ilişkin yeteneklerini de geliştirecek" ifadesi kullanıldı.