-ABD'DEN 14 ÜLKEYE SUÇLAMA CENEVRE (A.A) - 15.06.2011 - ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Eileen Chamberlain Donahoe, başta Çin, İran, Libya ve Kuzey Kore olmak üzere 14 ülkeyi insan haklarını ihlal etmekle suçladı. Donahoe, yaptığı açıklamada Çin, İran, Libya, Kuzey Kore, Bahreyn, Belarus, Küba, Myanmar, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Venezuela, Yemen ve Zimbabve'nin ABD'nin insan hakları suçu işleyen ülkeler listesinde olduğunu belirterek, BM'nin bu ülkeleri insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmasını istedi. İran'da bir eylemcinin öldürülmesini kınayan Donahoe, Myanmar'da 2 bin siyasi mahkumun cezaevlerinde tutulmasını, Belarus'da muhalif 3 devlet başkanı adayına hapis cezası verilmesini de eleştirdi. Amerikalı Temsilci, ABD'nin Çin'in giderek artan sayıda avukat, eylemci, blogger, sanatçı ve inançlı kişiler ile ailelerini tutuklamasına karşı olduğunu kaydetti.