ABD'den 13 şehit için başsağlığı...

T24- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 13 askerin şehit olduğu saldırının ardından başsağlığı diledi.











ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen PKK saldırısında 13 askerin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, saldırıda şehit düşen askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, "Diyarbakır'da 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. ABD adına, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve dostlarına içten başsağlığı dileklerimi gönderiyorum" ifadesini kullandı.

"On binlerce Türk'ün canına kıyan terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını" vurgulayan Clinton, açıklamasında şöyle devam etti:

"Teröre karşı mücadelesinde Türkiye'yi destekliyoruz ve terörizmin her şekline karşı koymada Türk hükümetiyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul'da Türk liderlerle görüşmeler yapacağım ve yakın işbirliğine olan bağlılığımızı onlara şahsen ileteceğim".