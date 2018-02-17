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Dünya

ABD'den 13 Rus vatandaşına seçimlere müdahale konusunda resmi suçlama

ABD seçimlere müdahale ettikleri iddiasıyla 3 Rus kuruluşuna da suçlamada bulundu

17 Şubat 2018 02:15

ABD, Kasım 2016 gerçekleşen başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri iddiasıyla 13 Rus vatandaşına ve 3 Rus kuruluşuna resmi suçlama yöneltti.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırladığı rapor doğrultusunda seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Suçlama yöneltilen tüm isimler, Saint Petersburg merkezli İnternet Araştırma Ajansı'nın çalışanları. Belgede, "İnternet Araştırma Ajansı, seçimlere ve siyasi süreçlere müdahale etme amacı taşıyan bir kuruluş. Suçlulardan bazıları, Trump'ın seçim kampanyasının yetkilileriyle görüştü" dendi.

İddianamede ajansın ABD ile bağlantısını sağlayan işadamı Yevgeniy Prigojin de yer alırken Prigojin, şirketle bağlantılı olduğunu reddetti.

Trump iddiaları yalanlamıştı

ABD'deki istihbarat kurumları Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerini Trump lehine çevirmek için müdahale girişiminde bulunduğu sonucuna varmış ancak Rusya ve ABD Başkanı Donald Trump iddiayı yalanlamıştı.

'ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 2017'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

 

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