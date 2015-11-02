ABD'den 1 Kasım mesajı: Yetkililere, Anayasa'da var olan evrensel değerlere saygı duyma çağrısında bulunuyoruz!

Amerika Birleşik Devleri yönetimi, AKP'nin yüzde 49,1 oy oranıyla 4,5 aylık aranın ardından yeniden tek parti olarak iktidara geldiği 1 Kasım Genel Seçimleri'nin ardından bir mesaj yayınladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; Türkiye seçim sonucundan dolayı tebrik edilirken, seçim süreci boyunca medyaya ve gazetecilere karşı uygulanan baskılardan dolayı endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'de uluslararası hukuk kurallarının gözetilmesi gerektiği vurgusu yapıldı, 'Türk yetkililere, Türk Anayasası'nda var olan evrensel değerlere saygı duyma çağrısında bulunuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.