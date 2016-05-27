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ABD'deki Zarrab soruşturmasında kilit isim Happani mi?

Bharara'nın hazırladığı soruşturma dosyasında, Abdullah Happani'nin ismi 54 kez geçiyor

27 Mayıs 2016 13:42

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab soruşturmasını yürüten New York Başsavcısı Preet Bharara, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’a rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili Kilisli Happani ailesini yakın takibe aldı.

Abdullah Happani’nin Sarraf ile olan yakın ilişkisine yer veren ve ikili arasındaki rüşvet görüşmeleri iddiasını soruşturma dosyasına ekleyen savcı Bharara, Happani’nin Rıza Sarraf’ın yaptığı öne sürülen suçları işlemede aktif rol aldığına iddia ediyor.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre, ABD’de Rıza Sarraf davasına bakan savcı Preett Bharara, 17-25 Aralık dosyasını delil olarak kabul ederken, Happani ailesinin de ilişkilerini yakın takibe aldı. Savcı Bharara tarafından hazırlanan 157 sayfalık soruşturma dosyasında tam 54 kez Abdullah Happani ismi geçerken ikili arasında bakanlara verilen rüşvetin yer aldığı telefon konuşmalarına ve belgelere yer veriliyor.

ABD’li savcı Preett Bharara’nın takibe aldığı Abdullah Happani ismi 17-25 Aralık soruşturmasında birçok kez gündeme gelmişti. Türkiye’de kapatılan soruşturma kapsamında teknik takibe takılan Abdullah Happani, Sarraf’ın Dubai’de işlerini rahat yürütebilmek için İstanbul’a gelen Dubaili polis şeflerine eskort ayarlama iddiasıyla da gündeme gelmişti. Happani, savcı Ekrem Aydıner’in şüphelilerin tamamı hakkında verdiği takipsizlik kararından sonra Emniyet’e gelerek Sarraf’ın evinde ele geçirilen 1 milyon TL, 800 bin Evro, 60 bin dolar ile iki kilo altını alarak ayrılmıştı. Ayrıca paranın devletin kasasında kaldığı sürede elde edilen 55 bin TL’lik faiz de Happani tarafından Kızılay’a bağışlanmıştı.

 

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