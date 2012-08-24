Kalp ameliyatında porno izlemiş

New York’taki bir hastanede çalışan başteknisyen Ahmet Çerçioğlu, açık kalp ameliyatları sırasında cep telefonundan porno film seyrettiği gerekçesiyle hastane ile birlikte mahkemeye verildi.

ABD’de bir kaza sonucu çalışamaz hale geldiği için bir hastanede işten çıkarılan bir teknisyen yardımcısı, hem hastaneyi hem de Türk amirini mahkemeye verdi.

New York’taki Mt. Sinai Hospital’da 5 yıl çalıştıktan sonra işine son verilen Sandra Morris, mahkemeye verdiği dilekçede, hastaneyi ve başteknisyen Ahmet Çerçioğlu’nu yasalara aykırı olarak işten çıkarmakla değil, “Irkçı söylemler, aşağılamalar ve zorlu iş koşulları” nedeniyle dava etti.

Morris dilekçesinde Ahmet Çerçioğlu hakkında şaşırtıcı iddialar da ortaya attı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Morris’e göre Çerçioğlu, açık kalp (By-Pass) ve damar ameliyatlarında hastanın yaşam destek ünitelerinden sorumlu olmasına rağmen, operasyon sırasında cep telefonuyla konuşuyor, telefonuna yüklü porno filmleri izliyor ve bunları kendisine bile göstermekten çekinmiyordu.

Hastanın göğsü açıkken porna izlemiş

Davacı Morris’e göre hastanenin cerrahlarından doktor Ricardo Lazala, bir ameliyatta hastanın kesik göğsü açık yatarken ameliyatı bırakıp Çerçioğlu ile birlikte porno film izlemişti.

İddialarını New York’ta yayın yapan WB11 TV kanalına da taşıyan Morris “Kaç kez yakaladım. Benden hiç saklamıyorlardı bile. Bazen grup seks izliyor bazen de gay seks filmi izleyip birbirlerine gösteriyorlardı. Kendisi benim patronumdu, işimi kaybetmemek için sesimi çıkaramamıştım” diye konuştu.