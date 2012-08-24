T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kalp ameliyatında porno izlemiş

New York’taki bir hastanede çalışan başteknisyen Ahmet Çerçioğlu'nun ameliyatları sırasında porno seyrettiği ileri sürüldü

24 Ağustos 2012 13:42

New York’taki bir hastanede çalışan başteknisyen Ahmet Çerçioğlu, açık kalp ameliyatları sırasında cep telefonundan porno film seyrettiği gerekçesiyle hastane ile birlikte mahkemeye verildi.

ABD’de bir kaza sonucu çalışamaz hale geldiği için bir hastanede işten çıkarılan bir teknisyen yardımcısı, hem hastaneyi hem de Türk amirini mahkemeye verdi.

New York’taki Mt. Sinai Hospital’da 5 yıl çalıştıktan sonra işine son verilen Sandra Morris, mahkemeye verdiği dilekçede, hastaneyi ve başteknisyen Ahmet Çerçioğlu’nu yasalara aykırı olarak işten çıkarmakla değil, “Irkçı söylemler, aşağılamalar ve zorlu iş koşulları” nedeniyle dava etti.

Morris dilekçesinde Ahmet Çerçioğlu hakkında şaşırtıcı iddialar da ortaya attı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Morris’e göre Çerçioğlu, açık kalp (By-Pass) ve damar ameliyatlarında hastanın yaşam destek ünitelerinden sorumlu olmasına rağmen, operasyon sırasında cep telefonuyla konuşuyor, telefonuna yüklü porno filmleri izliyor ve bunları kendisine bile göstermekten çekinmiyordu.

 

Hastanın göğsü açıkken porna izlemiş

 

Davacı Morris’e göre hastanenin cerrahlarından doktor Ricardo Lazala, bir ameliyatta hastanın kesik göğsü açık yatarken ameliyatı bırakıp Çerçioğlu ile birlikte porno film izlemişti.

İddialarını New York’ta yayın yapan WB11 TV kanalına da taşıyan Morris “Kaç kez yakaladım. Benden hiç saklamıyorlardı bile. Bazen grup seks izliyor bazen de gay seks filmi izleyip birbirlerine gösteriyorlardı. Kendisi benim patronumdu, işimi kaybetmemek için sesimi çıkaramamıştım” diye konuştu.

ETİKETLER

AmeliyatpornofilmABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24