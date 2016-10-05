ABD'deki son anketlere göre, Clinton ile Trump arasındaki puan farkı ne kadar?

Geçen hafta yapılan ilk başkanlık tartışmasının ardından yapılan ankette Demokrat Partinin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Partinin adayı iş adamı Donald Trump'a 5 puan fark attı.

Fortune Türkiye'nin haberine göre, CNN kanalı ile ORC anket firmasının işbirliğinde yapılan ankette Demokrat Clinton yüzde 47, Cumhuriyetçi Trump ise yüzde 42 oy aldı. Aynı ankette başkanlık yarışındaki diğer adaylar Özgürlükçü (Liberteryan) Parti adayı Gary Johnson yüzde 7, Yeşil Parti adayı Jill Stein ise yüzde 2 oy oranında kaldı.

Anketin, geçen pazartesi yapılan ve Clinton'ın "üstünlüğü" ile sona eren ilk başkanlık tartışmasının seçim anketlerinde de eski First Lady'ye yaradığını gösterdiği yorumu yapılıyor.

Son haftalarda iki rakip arasında birkaç puana kadar inen farkın yeniden 5 puana kadar çıkmış olmasında, Trump'ın uzun yıllardır vergi ödeyip ödemediğiyle ilgili Amerikan kamuoyundaki tartışmaların da etkisinin olduğu kaydediliyor.

Trump'ın vergi "sorunu"

New York Times gazetesinin Trump'ın 1995 yılına ait vergi beyannamesinden yola çıkarak yazdığı habere atıfta bulunan Clinton, "Öyle görünüyor ki Trump neredeyse son 20 yıldır federal gelir vergisi için tek kuruş ödememiş" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili soruların da yer aldığı ankete katılan Trump destekçilerinin yüzde 80'i "vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğunu" dile getirdi. Amerikan kamuoyunda bu durumun, Trump'ın "başını ağrıtabilecek" bir konu olmaya devam edeceği değerlendirmesi yapılıyor.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 35 gün kala Clinton ile Trump arasındaki rekabet son hızla devam ediyor. Uzun süre anketleri önde götüren Clinton'ı son haftalarda yakalayan Trump, başkanlık tartışmasındaki "zayıf" performansıyla yeniden geriye düşmüş gözüküyor.