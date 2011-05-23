ABD'deki Missouri kasırgası: 89 ölü

T24 - ABD'nin Missouri eyaletinin güneybatısındaki Joplin'de kasırgada ölenlerin sayısının 89'a çıktığı bildirildi.





Missouri’de dünden beri etkili olan Joplin kasırgası, can almaya devam ediyor. Kasırganın merkezi durumundaki Joplin kentinin Belediye Başkanı Mark Rohr, enkaz haline gelen bir hastanenin önünde yaptığı basın açıklamasında, dünden beri etkili olan kasırganın kentte büyük tahribata yol açtığını da belirtti.

Rohr, kentin güney kesimindeki işyerleri ve evlerin büyük hasar gördüğünü, bölge sakinlerinin çoğunun tahliye edildiğini kaydetti.

Missouri Valisi Jay Nixon bölgede olağanüstü hal ilan etmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu.



