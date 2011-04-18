-ABD'DEKİ KASIRGA 45 CAN ALDI RALEIGH (A.A) - 18.04.2011 - ABD'nin güneyini etkileyen kasırga ve bir dizi hortum, perşembeden bu yana 45 kişinin ölümüne ve önemli oranda maddi hasara yol açtı. Ülkenin güneyindeki Oklahoma, Texas ve Kansas eyaletlerinde perşembe günü oluşan, sonra doğuya yönelerek Atlantik kıyısına ulaşan kasırganın doğurduğu hortumlar, altı eyalette 45 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer 23 kişinin öldüğü ve 80 kişinin hastaneye kaldırıldığı Kuzey Carolina'nın, afetten en çok etkilenen eyalet olduğunu belirttiler ve bu eyalette olağanüstü hal ilan ettiler. 1984'ten beri en şiddetli hortum yıkımının olduğu eyalette, 84 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.