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Dünya

ABD'DEKİ KARA KIŞ KANADA'YA ULAŞTI MONTREAL (A.A)

28 Aralık 2010 09:51

-ABD'DEKİ KARA KIŞ KANADA'YA ULAŞTI MONTREAL (A.A) - 28.12.2010 - ABD'de hayatı felç eden kar yağışı ve tipi Kanada'ya ulaştı. Hızı saatte 150 kilometreye kadar çıkan ve ABD'nin doğu kıyılarını vuran, hava trafiğini felç eden, elektrik kesintilerine yol açan kar fırtınası, şimdi de Kanada'nın doğusunda yaşanmaya başladı. New Brunswick ve Quebec eyaletlerini vuran kar yağışı ve tipi yüzünden, kar kalınlığınını yer yer 20 ila 50 santimetreye kadar ulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, başkent Ottawa ve ülkenin diğer iki önemli kenti Toronto ve Montreal'de uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Yetililer, yaklaşık 20 bin evin Kanada'nın New Brunswick, New Scotland ve Prince Edward İsland bölgelerinde elektriksiz ve soğukta kaldığını belirtiyor.

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