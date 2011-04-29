ABD'deki hortum ve kasırga felaketinde ölü sayısı 318'e yükseldi

T24 - ABD'nin güneyindeki yedi eyaleti vuran ve 1930'lardan bu yana en çok can kaybına yol açan kasırga ve hortum felaketinde ölü sayısı 318'e yükseldi.



ABD Başkanı Barack Obama, felaketin en çok can kaybına yol açtığı ve 228 kişinin öldüğü Alabama eyaletini ziyaret etti. Felaketin büyük yıkıma yol açtığı 90 bin nüfuslu Tuscaloosa kentinde afetzedelerle görüşen Obama, "Böyle bir yıkım görmedim" dedi.



Uzmanlar, ABD'nin güneyini yerle bir eden tornadoların yol açtığı hasarın sigorta maliyetinin 2 ila 5 milyar doları bulabileceğini belirtti.





