-ABD'deki depremin büyüklüğünün 5,9 olduğu bildirildi WASHINGTON (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Virginia eyaletinin başkenti Richmond olan ve daha önce 6 büyüklüğünde olduğu bildirilen depremin büyüklüğünü 5,9 olduğunu duyurdu. Yerin 6 kilometre altında, başkent Washington'a 139 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin ülkenin doğu sahillerinde hissedildiğini açıkladı. Depremden sonra Pentagon ve Capitol binalarının yanı sıra New York'ta mahkemelerin boşaltıldığı, Washington'da çalışanların sokaklara döküldüğü belirtildi. İtfaiye ve acil durum yetkilileri de sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden çok sayıda çağrı aldıklarını, depremde ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin henüz haber alınmadığını söylediler. Reuters muhabiri de depremin, Kanada'nın Toronto kentinde bile hissedildiğini söyledi.