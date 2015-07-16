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Dünya

ABD'de askeri noktalara silahlı saldırı; 5 ölü, 3 yaralı

Tennessee Bölge Savcısı William C. Killian, bugün yaşanan saldırıyı bir terör saldırısı olarak gördüklerini ifade etti

16 Temmuz 2015 23:04

ABD’nin güneyindeki Tennessee eyaletinde bulunan bir askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, saldırgan dahil beş kişinin öldüğü üç kişinin yaralandığı kaydedildi. Bölge Savcısı William C. Killian, bugün yaşanan saldırıyı bir terör saldırısı olarak gördüklerini ifade etti.

Olayı soruşturan FBI ekibinin başındaki Ed Reinhold da aynı ifadeyi kullanarak, "Bu olayı aksini saptayana kadar bir terör saldırısı olarak soruşturacağız" dedi. Reinhold, saldırganın yalnız olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD’nin güneyindeki Tennessee eyaletinde bulunan Chattanooga şehrinde donanmaya ait bir eğitim üssüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, saldırganın da aralarıda bulunduğu 5 kişi öldü.

Saldırıların ardından bölgedeki alışveriş merkezleri, okullar ve hastaneler kapatıldı.

Chattanooga Belediye Başkanı Andy Berke düzenlediği basın toplantısında bir polis memurunun da vurulduğunu söyledi. Tenessee Otoban Devriyesi sözcüsü John Harmon ise şehirde aynı gün içinde birden fazla noktada silahlı saldırı olduğunu belirtti. 

Chattanooga kentinden yerel tv kanallarınca yayınlanan görüntülerde ilk saldırının düzenlendiği askere alma ofisinin pencere ve kapısında çok sayıda mermi deliği görülüyor. Dükkanların da bulunduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar ofisin önüne çiçek ve üzerinde destek mesajları yazan pankartlar bırakıyor.

Donanmaya ait eğitim üssüne düzenlenen saldırıda 3 kişinin de yaralandığı, bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

AP Haber Ajansı'na  bilgi veren ABD'li bir yetkili, silahlı saldırganın dört deniz piyadesini öldürdükten sonra etkisiz hale getirilebildiğini açıkladı. Bir asker ve bir polisin de saldırılarda yaralı olduğu belirtildi. İki farklı askeri tesise gerçekleştirilen silahlı saldırılardan aynı kişinin sorumlu olduğunu düşünülüyor.

 

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