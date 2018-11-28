ABD'deki alışveriş haftasında harcamalar beklentinin altında

Gonca Yağcı, (DHA) - Amerika’da \'kara cuma\' (Black Friday) olarak adlandırılan alışveriş haftasında alışveriş yapanların sayısı geçen yıla göre 9 milyon azaldı.

ABD’deki Ulusal Perakende Federasyonu\'na (NRF) göre geçen yıl \'kara cuma\' haftasında alışveriş yapanların sayısı 174 milyondu; bu yıl bu sayı 165 milyona düştü.

Bu sonuçlara göre kişi başı ortalama harcama miktarı ise 313 Dolar\'a geriledi. Geçen yıl, ortalama harcama 335 Dolar seviyesindeydi. Diğer yandan Amerikalıların, Noel haftasına kadar alışveriş toplam tutarının 700 milyar dolara yaklaşması bekleniyor

NRF’ye göre bu gerçekleşirse, ABD’de 2000’li yılların ortalarından itibaren kaydedilen en yüksek miktar olacak. Bu artışın en önemli nedenleri arasında vergi indirimleri, maaşlardaki yükseliş ve işsizlik oranının düşmesi bulunuyor. Yılbaşında olumlu katkı yapan bu faktörler, yılsonunda da etkili olursa beklentiler gerçekleşebilir. Fakat, kara cuma alışverişlerindeki düşüş, yeni bir yavaşlamanın öncü göstergesi de olabilir.

ABD – Çin ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası FED’in faiz artışı ve piyasadan dolar çekme politikaları ise olası bir yeni yavaşlamanın nedenleri arasında bulunuyor.

Kurumun verilerine göre, 1 Kasım ile 23 Kasım tarihleri arasında tüketicilerin günlük harcama tutarı 1 milyar dolar oldu.