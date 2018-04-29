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BBC Türkçe

ABD'de Yüksek Mahkeme'den Trump'ın seyahat yasağına 'kısmi onay'

Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman 6 ülkenin (Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen) vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının kısmen yürürlüğe girmesine izin verdi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının "kısmen" yürürlüğe girmesine izin verdi. Mahkeme, yasağın ABD'de "gerçek" bir yakını bulunmayan kişiler için de geçerli olabileceğini duyurdu.

Mahkeme "mülteci yasağı" ile ilgili olarak Beyaz Saray'dan gelen acil talebi de "kısmen" onayladı.

Yüksek Mahkeme Ekim ayında ise yasağın uygulanıp uygulanmamasını tüm yönleriyle görüşüp karar verecek.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin (Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen) vatandaşlarına 90 gün, mültecilere ise 120 gün ABD'ye giriş yasağı getirmişti.

Ancak kararname, "ayrımcı" olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmişti.

Başkan Trump bunun üzerine 6 Mart'ta ikinci bir kararname imzalamış, Irak vatandaşları ile Yeşil Kart sahiplerini yasak kapsamı dışına çıkarmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.

Beyaz Saray da bu ay, yasağın derhal yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki başvuru yapmıştı.

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