-ABD'de yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı GRAND JUNCTION (A.A) - 11.12.2011 - ABD Federal Havacılık Dairesi, motorlarından biri devre dışı kalan yolcu uçağının Colorado'daki Grand Junction Havaalanı'na zorunlu iniş yaptığını açıkladı. Federal Havacılık Dairesi sözcüsü Ian Gregor, Denver'dan Los Angeles'a uçan United Airlines'a ait Boeing 757 tipi uçağın sağ motorunun devre dışı kaldığını söyledi. Colorado'ya yönlendirilen uçak, Grand Junction Havaalanı'na iniş yapmayı başardı. Uçakta 125 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Yolcuları Los Angeles'a götürmesi için Colorado'ya başka bir uçak gönderildi. Yolcular arasında yaralanan olmadığı bildirildi. Motor arızasına neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.