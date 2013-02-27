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Dünya

ABD'de yoğun kar, 500'e yakın uçuşu iptal ettirdi

ABD kar fırtınasına teslim oldu

27 Şubat 2013 14:53


ABD'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar fırtınası sebebiyle 100 binden fazla eve elektrik sağlanamıyor. Chicago Havaalanı'nda 500'e yakın uçuş iptal.

ABD'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti.

Oklohama, Missouri, Iowa eyaletlerinde etkili olan fırtına sonucu ulaşım tehlikeli hale geldi. Elektrik direkleri karın ağırlığıyla gerildi, 100 binden fazla evin elektrikleri kesildi.

Chicago kentinin o'hare ve Midway havaalanlarında da 500'e yakın uçuş iptal edildi.

25 santimetreye varan kar kalınlığı çatıları çökertti, kar pullukları hendeklere saplandı.

Missouri yetkilileri seyahat etmeme uyarısı yaptı. Kansas'ta olağanüstü hal ilan edildi. Birçok okul, hastane ve devlet dairesi kapatıldı. Halk kürekleri alıp karla mücadele etti.

İklim bilimciler küresel ısınmanın havanın daha çok nem tutmasına sebep olarak kar yağışını artırdığını düşünüyor.
 

 

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