ABD'de yılın futbolcusu David Villa

New York City'nin İspanyol oyuncusu David Villa, Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde (MLS) yılın futbolcusu seçildi.

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2014 yılında New York City'ye transfer olan 35 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon attığı 23 golle New York Red Bulls takımından Sacha Kljestan ve Bradley Wright-Phillips'i geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

MLS'de toplam 41 gol atan ve 2017 yılının sonuna kadar kulüple sözleşmesi bulunan David Villa, yaptığı açıklamada, "Bu ödülü kazandığım için çok gururluyum. Kariyerim için büyük bir ödül. Transfer olduğumda bunu başaracağımı söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Sporting Gijon'da başlayan David Villa, ülkesinde daha sonra Real Zaragoza, Valencia, Barcelona ve Atletico Madrid forması giydi.