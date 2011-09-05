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Dünya

ABD'de yeni kasırga endişesi artıyor MİAMİ (A.A)

05 Eylül 2011 08:15

-ABD'de yeni kasırga endişesi artıyor MİAMİ (A.A) - 05.09.2011 - Atlantik Okyanusu üzerinde güçlenerek ilerleyen Katia kasırgası nedeniyle ABD'de yeni bir doğal felaket endişesi artıyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Katia kasırgasının ikinci derece kasırga kategorisine yükseldiğini, ancak ABD'nin doğu kıyılarına yüzlerce kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Henüz Atlantik ortasındaki Bermuda adası civarında olan kasırganın saatteki hızının 165 kilometreye ulaştığı belirtiliyor. Katia'nın hafta başında "büyük" bir kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor. ABD'li yetkililer, kasırganın ülkenin doğu kıyılarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir tahminde bulunmak için erken olduğunu bildirdi. Yetkililer, kasırganın ABD sahillerini doğrudan etkilemese bile, yüksek dalgaların ve akıntıların önümüzdeki birkaç gün içinde kıyı bölgelerinde yaşayanlar için tehdit oluşturabileceğini kaydetti. Katia, geçen hafta 40'dan fazla kişinin ölümüne neden olan Irene'in yaralarını sarmaya çalışan ABD'de, Haziran ile Kasım ayları arasını kapsayan kasırga mevsiminin ikinci kasırgası olarak nitelendiriliyor.

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