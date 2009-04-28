ABD’de yeni bir yolsuzluk davası

ABD'de Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) işadamı Danny Pang'i, yatırımcıları yüz milyonlarca dolar tutarında dolandırmakla suçladı.



SEC'in Los Angeles kentinde federal mahkemede Pang aleyhine açtığı yolsuzluk davasına bakan yargıç Philip Gutierrez, Pang'ın sahibi olduğu iki şirkete ait mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.



Ayrıca Pang'ın pasaportlarını teslim etmesi ve yurt dışına gönderdiği paraları geri getirmesi talimatını veren Gutierrez, Pang'ın şirketlerinin mal varlıklarının korunması için yediemin atadı.



Tayvanlı bir göçmen olan Pang'ın, şirketleri Private Equity Management Group Inc. ve Private Equity Management Group LLC, California eyaletinin Irvine kentinde bulunuyor. Bu şirketler 4 milyar doları yönetiyor.



Pang'ın avukatı David Schindler, müvekkilinin soruşturmada işbirliği yaptığını ve tamamen temize çıkmayı beklediğini söyledi.



SEC'in açtığı davaya göre, Pang ve şirketleri, 2003 yılında ya da daha önce dolandırıcılığa başladı, birçoğu Tayvan'da yaşayan yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar para topladı.



SEC'de üst düzey yetkilisi Robert Khuzami, "Pang'ı, yatırımcıları çıkarlarının garanti altında olduğuna inandırmak için yanlış bilgiler ve düzmece belgelerle aldatmaya çalışmakla suçladıklarını" söyledi.



Pang'ı, kendisini Morgan Stanley'de eski üst düzey yetkili ve California Üniversitesi'nden işletme yönetimi mastırı (MBA) yapmış biri gibi tanıtarak yatırımcıları yanıltmakla suçlayan SEC, Pang'ın hiçbir zaman Morgan Stanley'de çalışmadığını ya da California Üniversitesi'nden hiçbir derece almadığını bildirdi.



ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, Private Equity Management Group Inc'nin eski başkanının Pang'ın kendisine 2007 yılında "Ponzi Oyunu" oynadığını söylediğini yazmış, haber yayımlandıktan iki gün sonra 17 Nisanda Pang, gönüllü olarak şirketin başkanlık ve üst yöneticilik görevinden gönüllü olarak ayrılmıştı.



PEMGroup eski başkanı Nasır Ebubekir, Pang'ı yatırımcıların fonlarındaki milyonlarca doları yanlış kullanmak, akademik kariyeri hakkında yalan konuşmak, yasal ve sigorta maliyetleri için yatırımcılara fazla fatura çıkarmakla suçlamıştı.



Pang'ın avukatı Schindler, müvekkiline yönelik ithamların, sadece Ebubekir yönelttiği suçlamalara dayandırıldığı gibi göründüğünü, Pang'ın, bir hafta önce Çin seyahatinden ABD'ye gönüllü olarak döndüğünü ve SEC'e bilgi verme ve işbirliği yapma konusundaki niyetini gösterdiğini ifade etti.

