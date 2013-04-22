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Dünya

ABD'de yeni bir saldırı: 5 ölü

ABD'nin Seattle kentinde bir apartman dairesindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

22 Nisan 2013 15:26

ABD'nin Seattle kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldürüldü. Polisin saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı da öldürdüğü belirtiliyor.
 
ABD'de yeni bir silahlı saldırı meydana geldi.

Ülkenin kuzeyindeki Seattle kentinde bir apartman dairesindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Washington eyaletinin başkenti Seattle'ın güneyindeki Federal Way kasabası yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, sitenin park yerinde polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Polis daha sonra park yerinde başka bir ceset daha buldu. ABD polisi, saldırının nedenini araştırıyor.

 

Boston Maratonu'nda saldırı

 

ABD'nin Boston kentindeki maratona geçtiğimiz hafta düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi ölmüş, 170'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırının zanlıları olduğu iddia edilen iki Çeçen kardeşten biri polis operasyonunda öldürülürken, diğeri yaralı olarak ele geçirilmişti.

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