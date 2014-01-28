T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de uyuşturucu istifası

ABD'de kokain satın aldığı ortaya çıkan Cumhuriyetçi kongre üyesi Radel istifa ettii

28 Ocak 2014 12:13

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Trey Radel, kokain kullanması nedeniyle Kongreden istifa etmek zorunda kaldı.

Florida eyaletinden Cumhuriyetçi partinin kongre üyesi olan Trey Radel'in, geçen yıl Ekim ayında bir uyuşturucu kuryesinden kokain satın aldığı tespit edilmesi üzerine Radel, etik kural ve sorumluluklarına uymadığı gerekçesiyle ABD Kongre Etik Kurulu'na sevk edilmişti.

2012 yılında Çay Partisinin desteğiyle Kongre'ye seçilen Radel'in, 29 Ekim'de FBI ve uyuşturucu kaçakçılığı mücadele biriminin de katıldığı bir operasyonda uyuşturucu satın aldığı ortaya çıkmıştı.
Uyuşturucu satın almasının ardından mahkemeye gönderilen ve uyuşturucu kullandığını kabul eden Radel, rehabilitasyon merkezinde 6 haftalık tedaviyi kabul etmesinin ardından 1 yıllık izleme şartı ile yeniden Kongreye katılmıştı.

Radel, bugün, ''Daha fazla Florida seçmeninin beklentilerine cevap veremeyeceğini'' gerekçe göstererek istifa etti.

ETİKETLER

uyuşturucukongretrey radelcumhuriyetçi partikokainistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24