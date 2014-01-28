ABD'de uyuşturucu istifası

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Trey Radel, kokain kullanması nedeniyle Kongreden istifa etmek zorunda kaldı.

Florida eyaletinden Cumhuriyetçi partinin kongre üyesi olan Trey Radel'in, geçen yıl Ekim ayında bir uyuşturucu kuryesinden kokain satın aldığı tespit edilmesi üzerine Radel, etik kural ve sorumluluklarına uymadığı gerekçesiyle ABD Kongre Etik Kurulu'na sevk edilmişti.

2012 yılında Çay Partisinin desteğiyle Kongre'ye seçilen Radel'in, 29 Ekim'de FBI ve uyuşturucu kaçakçılığı mücadele biriminin de katıldığı bir operasyonda uyuşturucu satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Uyuşturucu satın almasının ardından mahkemeye gönderilen ve uyuşturucu kullandığını kabul eden Radel, rehabilitasyon merkezinde 6 haftalık tedaviyi kabul etmesinin ardından 1 yıllık izleme şartı ile yeniden Kongreye katılmıştı.

Radel, bugün, ''Daha fazla Florida seçmeninin beklentilerine cevap veremeyeceğini'' gerekçe göstererek istifa etti.