ABD'de ünlülerin evleri alev alev

ABD'nin Los Angeles kentinin kuzeybatısında, ünlülerin evlerinin bulunduğu Montecito'da çıkan yangında milyonlarca dolarlık en az 70 ev hasar gördü.



Şiddetli rüzgar yüzünden hızla yayılan yangının 6 saat kadar sürede 320 hektardan fazla alanı yok ettiği belirtildi. 4 kişinin hafif yaralandığı yangın nedeniyle bölgeden 2 bin 500 dolayında kişinin kaçmak zorunda kaldığı, 20 bin kadar kişinin de elektriksiz kaldığı kaydedildi.



Yangının 20 evin hasar gördüğü Santa Barbara'ya 8 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi.



10 bin kadar evin bulunduğu Montecito'da ünlü aktörler John Cleese, Christopher Lloyd ve Rob Lowe'un yanı sıra ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'nin de evi yer alıyor.

