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Dünya

ABD'de ünlülerin evleri alev alev

ABD'nin Los Angeles kentinin kuzeybatısında, ünlülerin evlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında milyonlarca dolarlık 70 ev kül oldu

14 Kasım 2008 02:00

ABD'nin Los Angeles kentinin kuzeybatısında, ünlülerin evlerinin bulunduğu Montecito'da çıkan yangında milyonlarca dolarlık en az 70 ev hasar gördü.

Şiddetli rüzgar yüzünden hızla yayılan yangının 6 saat kadar sürede 320 hektardan fazla alanı yok ettiği belirtildi. 4 kişinin hafif yaralandığı yangın nedeniyle bölgeden 2 bin 500 dolayında kişinin kaçmak zorunda kaldığı, 20 bin kadar kişinin de elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Yangının 20 evin hasar gördüğü Santa Barbara'ya 8 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi.

10 bin kadar evin bulunduğu Montecito'da ünlü aktörler John Cleese, Christopher Lloyd ve Rob Lowe'un yanı sıra ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'nin de evi yer alıyor.

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