ABD'de ÜFE Temmuz'da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 3.3 arttı

Hilal Sarı / Istanbul, 9 Ağustos (DHA) – ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 3.3 arttı. Beklenti ÜFE’nin Temmuz’da yüzde 0.2 artmasıydı.
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre;
\"ABD’de ÜFE Temmuz’da yüzde 0.1 arttı.
“ABD’de ÜFE Temmuz’da yıllık bazda yüzde 3.3 arttı. Haziran’da ÜFE yıllık yüzde 3.4 artmıştı.
“ABD gıda ve enerji hariç (çekirdek) ÜFE aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.7 arttı. Haziran’da çekirdek ÜFE yıllık yüzde 2.8 artmıştı.
“Beklenti çekirdek ÜFE’nin yüzde 0.2 artmasıydı.”