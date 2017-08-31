ABD'de Türk korumalar için hazırlanan iddianameye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ziyareti sırasında yaşanan kavgayla ilgili 15'i Cumhurbaşkanlığı koruması 19 kişi hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi ve bu kişilerin yargılanması kararı verilmesine, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada

Açıklamada "Olayın ABD yerel güvenlik makamlarının ciddi ihmalleri, heyetimizin güvenliğinin sağlanamaması ve gösterici kisvesi altındaki PKK terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarından kaynaklandığı" savunuldu. Dışişleri Bakanlığı, bunu daha önce ABD makamlarında dile getirdiklerini belirtti.

İddianamede yer alan bazı isimlerin olay yerinde olmadığını, "hatta hiç ABD'ye gitmemiş olan isimlerin dahi suçlandığı" bildirildi.

16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek isteyen bir grup, Türkiye'nin Washington büyükelçiliğinin resmi konutu önünde toplanmış, başka bir grup da protestoculara müdahale etmişti. Çıkan arbedeye Erdoğan'ın korumaları da karışmıştı.

Açıklamada "haksız ve yanlı bir iddianamenin kabul edilmesini en sert biçimde protesto ediyoruz" denildi.

Olayın "siyasi yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde" bu noktaya getirildiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı, gelişme konusunda hukuki yollardan mücadele hakları bulunduğunu hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi ABD'nin Ankara Büyükelçisine de iletildi.

Washington D.C. savcılığından yapılan açıklamaya göre, 15'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması 19 sanık da nefret suçuyla artırılmış şiddet suçu işlemeye tesebbüşten yargılanacak. ABD yasalarına göre bu suçun cezası 15 yıla kadar hapis.

Bazı sanıklar hakkında ek suçlamalar da bulunuyor.

Erdoğan'ın korumalarına ek olarak dosyada dört kişi daha var. Bunlardan ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin tutuklu bulunuyor. Tutuklu bulunan sanıklar 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Olaylarda 11 kişi yaralanmış, bu kişilerden dokuzu hastaneye kaldırılmıştı.

Polis olayı "barışçıl protestoculara vahşi bir saldırı" şeklinde tanımlamıştı.

ABD, Türkiye'ye resmi şikayette bulunmuş ve Türk güvenlik görevlilerinin kavgaya karıştıklarını doğrulamıştı.

Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ise protestocuların Erdoğan'ı desteklemeye gelenleri tahrik ettiğini ve grubun kendilerini savunmak için karşılık verdiklerini söylemişti.