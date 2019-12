-ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI NEW YORK (A.A) - 31.08.2010 - ABD'de tüketici güveni, Ağustos ayında arttı. The Conference Board tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'de Temmuz ayında 51,0 olan tüketici güven endeksi Ağustos ayında 53,5'le beklentilerin üzerinde yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi, tüketici güven endeksinin 50,5'e gerilemesi yönündeydi. The Conference Board'un açıklaması, ülkede tüketicilerin bir yıl öncesine göre güveninin arttığını gösteriyor.