ABD'de trans kadın aday Christine Hallquist vali olmaya çok yakın

Christine Hallquist, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk trans kadın valisi olamaya çok yakın. Demokrat Parti'den aday adayı olan Hallquist valilik ön seçimlerinde oyların yüzde 48'ini alarak zafer kazandı. Hallquist böylece ABD'de vali adayı olan ilk trans olarak tarihe geçti.

Demokrat Parti ön seçimlerinde en çok oyu alan Hallquist, ABD tarihindeki ilk trans vali olmak için kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut Vali Phil Scott'a karşı mücadele verecek.

Kasım 2017'de Virginia eyaletinde düzenlenen seçimlerde de zafer kazanan Danica Roem eyalet meclisine giren ilk açık kimlikli trans olarak tarih yazmıştı.

14 yaşında vali aday adayı olan Ethan oyların yüzde 8'ini aldı

ABD'nin Vermont eyaletini yönetmeye bir adım mesafedeki Christine Hallquist salı günü yapılan ön seçimde Demokrat Partili üç adaya karşı yarıştı:

Çevreci James Ehlers,

Festival organizatörü Brenda Siegle

14 yaşındaki Ethan Sonneborn.

Hallquist'in yüzde 48'lik oy oranıyla birinci olduğu seçimlerde Ehlers oyların yüzde 22'sini, Siegle ise yüzde 21'ni alırken en genç aday Sonneborn yüzde 8 oy aldı.

Yasalara göre vali adayı olmak için yaş şartının bulunmadığı Vermont eyaletinin en genç aday adayı Sonneborn 4 binin üzerinde seçmenin tercih ettiği isim oldu.

Christine Hallquist kimdir?

Elektrik mühendisi olan Christine Hallquist, mühendis olarak çalışmaya başladığı Vermont Elektrik şirketinde hızla yükselerek kısa sürede şirketin tepe yöneticisi oldu. Hallquist'in başarıyla yönettiği firmanın en büyük hedeflerinden biri 2050 yılına kadar tüm eyalete yüzde 100 yenilenebilir enerji sağlamak.

Hallquist 2015 yılında, Vermont Elektrik şirketinin tepe yöneticisiyken cinsiyet değiştirmeye karar vererek ABD'de büyük bir şirketin tepe yöneticisi olan ilk trans kadın birey oldu.

62 yaşındaki Halquist üç çocuk ve iki torun sahibi.